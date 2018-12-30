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30.12.18 / 19:22 Новости / Петербург и Ленобласть

У Аничкова моста в центре Петербурге автомобиль влетел в пешеходов

Пострадали шесть человек

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

На Невском проспекте у Аничкова моста в центре Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть пешеходов. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

В УГИБДД по городу подтвердили эту информацию, передает «Интерфакс». В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом столкнулись Mercedes и Subaru. После этого Mercedes влетел в пешеходов.

По данным УГИБДД, трое пострадавших получили тяжелые травмы, в том числе ребенок. В настоящее время личности пострадавших устанавливаются.

Добавим, в середине декабря крупное ДТП произошло на севере КАД. Тогда столкнулись более десяти автомобилей. О пострадавших не сообщалось.

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