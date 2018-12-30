В Петербурге отменили конкурс на проектирование нового музея блокады Ранее Беглов поручил учесть мнение горожан о музее

В Петербурге отменили конкурс на проектные и изыскательские работы по объекту «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда». Информация об этом накануне размещена на сайте госзакупок.

Добавим, конкурс на поиск подрядчика в ноябре объявило АО «Центр выставочных и музейных проектов». Начальная цена контракта – порядка 345,5 млн рублей.

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Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил учесть мнение горожан о новом музее. В частности, необходимо уточнить всю информацию, связанную с реализацией проекта, уточнил он. Тогда же были продлены сроки рассмотрения заявок на конкурс.