Дату траура по погибшим в Магнитогорске решили объявить после окончания спасательной операции По последним данным погибло четыре человека

Дату траура по погибшим в Магнитогорске решили объявить после окончания спасательной операции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, передает «Интерфакс».

В настоящий момент спасательная операция продолжается. По данным на 10:00 часов по Москве, погибло четыре человека.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Он проводит там экстренное совещание. «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС России Евгения Зинчева сообщил, что под завалами могут находиться от 36 до 40 человек.

Напомним, в многоэтажном доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Обрушился один из подъездов дома. Жителей дома эвакуировали. Повреждения получили 48 квартир.