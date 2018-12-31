Все новости

31.12.18 / 18:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев подписал постановление о минимальном объеме продажи топлива на торгах

Бензин - 10%

Фото АБН

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном объеме продажи топлива на биржевых торгах. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года минимальный объем продажи бензина класса пять составляет 10%. Минимальный объем продажи дизельного топлива – 5%.

Напомним, весной ФАС заявила об уменьшении объема продаж топлива российскими нефтяниками. По данным ведомства, продажи на внутреннем рынке сократились в пользу экспорта. Из-за этого начала расти биржевая цена топлива в пределах 20%. После этого начали повышаться розничные цены на топливо.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.