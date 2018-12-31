Медведев подписал постановление о минимальном объеме продажи топлива на торгах Бензин - 10%

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном объеме продажи топлива на биржевых торгах. Соответствующий документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 января 2019 года минимальный объем продажи бензина класса пять составляет 10%. Минимальный объем продажи дизельного топлива – 5%.

Напомним, весной ФАС заявила об уменьшении объема продаж топлива российскими нефтяниками. По данным ведомства, продажи на внутреннем рынке сократились в пользу экспорта. Из-за этого начала расти биржевая цена топлива в пределах 20%. После этого начали повышаться розничные цены на топливо.