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01.01.19 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Жители Ленобласти теперь могут подать заявление на соцпомощь в МФЦ

Многофункциональные центры открыты в каждом районе региона

Фото newkaliningrad.ru

С 1 января жители Ленинградской области смогут подать документы на соцпомощь во всех многофункциональных центрах (МФЦ) по принципу «единого окна». Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областного правительства.

При этом в районных филиалах «Центра социальной защиты населения» (ЦСЗН) прекращается прием документов для назначения мер социальной поддержки. Однако в филиалы ЦСЗН можно обратиться за получением мер соцподдержки, которые предоставляются в день обращения или требуют взаимодействия с заявителем. Например, на предоставление маткапитала и оформление социальных проездных билетов.

Кроме того, в филиалах ЦСЗН продолжат проводить консультации по вопросам социальной поддержки, а также выдавать справки. Добавим, в настоящее время МФЦ открыты во всех районах Ленобласти. По данным правительства региона, около 99,8% жителей имеют доступ к получению госуслуг по принципу «единого окна».

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