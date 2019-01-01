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01.01.19 / 11:50 Новости / Россия и мир

МЧС приостановило разбор завалов в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания

В настоящее время известно о восьми погибших

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Спасатели приостановили разбор завалов и поисковую операцию в Магнитогорске из-за угрозы обрушения части здания. Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Специалисты будут постепенно демонтировать нависающие конструкции и стену седьмого подъезда. Согласно предварительной оценке, эта работа может занять около суток. После устранения угрозы обрушения спасатели продолжат разбор завалов и поиски людей.

Накануне в десятиэтажном панельном доме в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. По предварительным данным, это произошло из-за взрыва бытового газа. По последним данным МЧС, из-под завалов извлечены тела восьми погибших, пять человек госпитализированы. Судьба 36 человек в настоящее время остается неизвестной. Местонахождение 84 человек удалось установить.

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