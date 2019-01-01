ФНС добавила приложение для самозанятых в Google Play и App Store В России стартовал эксперимент по введению специального налогового режима

В Google Play и App Store появилось мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых россиян. Об этом стало известно во вторник из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Войти в приложение можно с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика-физлица. Если у пользователя нет личного кабинета, то он может получить учетную запись в любой налоговой инспекции. Если же у налогоплательщика нет доступа в личный кабинет, и он не собирается его получать, то такой пользователь может поучаствовать в эксперименте по упрощенной схеме, отсканировав паспорт и сделав селфи в приложении.

Напомним, с 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане стартовал эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых россиян. Стать самозанятыми могут физлица, оказывающие услуги и продающие товары без наемных работников. При этом их доход должен составлять не более 2,4 млн рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% — при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам и ИП. Отметим, в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Ожидается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.