Все новости

01.01.19 / 13:38 Новости / Россия и мир / Экономика

ФНС добавила приложение для самозанятых в Google Play и App Store

В России стартовал эксперимент по введению специального налогового режима

Фото sibterra.info

В Google Play и App Store появилось мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых россиян. Об этом стало известно во вторник из материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Войти в приложение можно с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика-физлица. Если у пользователя нет личного кабинета, то он может получить учетную запись в любой налоговой инспекции. Если же у налогоплательщика нет доступа в личный кабинет, и он не собирается его получать, то такой пользователь может поучаствовать в эксперименте по упрощенной схеме, отсканировав паспорт и сделав селфи в приложении.

Напомним, с 1 января в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане стартовал эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых россиян. Стать самозанятыми могут физлица, оказывающие услуги и продающие товары без наемных работников. При этом их доход должен составлять не более 2,4 млн рублей в год. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% — при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам и ИП. Отметим, в эти ставки уже включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Ожидается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.