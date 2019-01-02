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02.01.19 / 14:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Врио губернатора Петербурга инспектирует Петроградский район

В частности, он посетил диспетчерскую службу

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проводит рабочий объезд Петроградского района. Об этом в среду сообщил руководитель пресс-службы администрации города Андрей Кибитов.

В частности, Беглов посетил Единую диспетчерскую службу района. Он поручил усилить работы по уборке снега и наледи. Также Беглов дал поручения по дальнейшему развитию электронной системы «Безопасный город».

Накануне врио губернатора посетил Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в поселке Ушково. Тогда он заявил, что Петербург поддержит все учреждения, в которых воспитываются дети-инвалиды. Кроме того, Беглов поручил профильным комитетам заняться вопросами, связанными со строительством новых корпусов дома-интерната.

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