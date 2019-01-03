Эрмитаж перенес бесплатный день на третий четверг месяца Раньше это был первый четверг месяца

Государственный Эрмитаж перенес бесплатный день на третий четверг месяца. Соответствующее объявление сделали по громкой связи в музее в четверг.

В этот день экскурсионное обслуживание будет платным. Эрмитаж будет работать с 10:00 до 20:00 часов. В настоящий момент на сайте музея указано, что посетители могут пройти в музей бесплатно каждый третий четверг месяца.

Ранее бесплатным для посещения днем был первый четверг месяца. В четверг, 3 января, у музея образовалась очередь еще у входа в здание. Как передает корреспондент АБН слова посетителей из очереди, они пришли в Эрмитаж из-за бесплатного посещения.

Добавим, в декабре Эрмитаж запустил долгосрочную экологическую программу энергосбережения. Она получила название «Поделись теплом с Эрмитажем». Партнер музея – Heineken.