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03.01.19 / 18:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж перенес бесплатный день на третий четверг месяца

Раньше это был первый четверг месяца

Фото АБН

Государственный Эрмитаж перенес бесплатный день на третий четверг месяца. Соответствующее объявление сделали по громкой связи в музее в четверг.

В этот день экскурсионное обслуживание будет платным. Эрмитаж будет работать с 10:00 до 20:00 часов. В настоящий момент на сайте музея указано, что посетители могут пройти в музей бесплатно каждый третий четверг месяца.

Ранее бесплатным для посещения днем был первый четверг месяца. В четверг, 3 января, у музея образовалась очередь еще у входа в здание. Как передает корреспондент АБН слова посетителей из очереди, они пришли в Эрмитаж из-за бесплатного посещения.

Добавим, в декабре Эрмитаж запустил долгосрочную экологическую программу энергосбережения. Она получила название «Поделись теплом с Эрмитажем». Партнер музея – Heineken.

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