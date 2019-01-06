Потребительская корзина может подорожать на 5% в текущем году Повышение НДС на ней не отразится

Потребительская корзина в текущем году может подорожать на 5% из-за бензина и урожайности. Об этом в воскресенье рассказала аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.



Повышение НДС с 18% до 20% не отразится на обычных потребителях, на социально значимые товары действует льготная ставка – 10%, передает «Российская газета» слова аналитика. Подорожание потребкорзины произойдет из-за цен на бензин и урожайность.

Однако цены на некоторые продукты могут подняться и выше. Например, мясо в 2019 году, как и в прошлом, будет дорожать. По итогам года его стоимость может прибавить до 15%. Сахар приостановит рост цен в начале текущего года. Стоимость увеличится менее чем на 10%. А хлеб, крупа, овощи, молоко и подсолнечное масло подорожают не более чем на 5%.

Отметим, в ноябре 2018 года зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что правительство улучшит качество продуктов в потребкорзине в 2021 году. По ее словам, правительство приблизит качество продуктов к нормам здорового питания. Для этого в министерстве труда и соцзащиты создали рабочую группу. В нее вошли представители Госдумы, Совфеда, профсоюзов и др.