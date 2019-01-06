Территориальный коэффициент ОСАГО отменят в 2020 году – ЦБ А коэффициент мощности - в 2021 году

Территориальный коэффициент ОСАГО могут отменить в 2020 году. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

По словам Табакова, в тарифе ОСАГО, возможно, продолжат учитывать регистрацию по месту жительства. Однако это будет менее формально. Регулятор считает, что страховая компания сама должна учитывать плотность движения в регионе, качество дорог и т.п. Начальник управления считает, что необходимы изменения и в коэффициенте мощности. Но их стоит ждать лишь в 2021 году.

После этого страховые компании смогут повышать тариф до 40%. Однако они обязаны будут предоставить возможность получения скидки на столько же процентов. Регулятор же посоветует страховщикам начать применять телематику – установку на автомобили специального прибора, определяющего различные факторы, влияющие на вероятность аварии: скорость разгона, резкость торможения, частоту использования машины и т.п.

Отметим, в конце декабря Минюст РФ зарегистрировал указ Банка России о новых тарифах ОСАГО. По указу границы ставок ОСАГО расширяются на 20%. Диапазон цен – 2746-4942 рубля. Новые тарифы действуют с 9 января 2019 года.