Эксперты: Доллар и акции стали самыми удачными вложениями россиян в 2018 году Самые неудачные вложения - криптовалюты

Доллары и акции стали самыми выгодными вложениями россиян в 2018 году. Об этом в воскресенье пишет РБК со ссылкой на экспертов.

За год доллар к рублю вырос на 20,6%, его стоимость составила 69,5 рубля к 28 декабря 2018 года, отметил аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Еще больше дохода получили покупатели, которые открыли в банке долларовый вклад. Средние ставки по ним составляли 1,29% годовых.

А инвестиции в российские бумаги принесли бы 11,79%. Самыми удачными инвестициями стали акции «Новатэка» и «Лукойла». «Лукойл» подорожал на 48,6%. А стоимость бумаг «Новатэка» выросла на 66,3%. Кроме того, доходными оказались фьючерсы на палладий.

Убыточным вложением оказался биткоин. В течение года стоимость криптовалют упала в несколько раз. Биткоин подешевел в 4,4 раза. Его стоимость упала с $17161 на 31 декабря 2017 года до $3862 на 27 декабря 2018 года.

Отметим, в конце декабря 2018 года компания «Финэкспертиза» представила свое исследование лучших вложений года. Они проанализировали 14 инвестиционных инструментов. Лидером в этом рейтинге стал палладий. А биткоин оказался худшей инвестицией. Инвесторы потеряли на биткоинах 70% денег.