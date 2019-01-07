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07.01.19 / 14:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Путин в Петербурге встретился с Бегловым

Обсудили текущие проблемы

Коллаж АБН

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым. Об этом в понедельник рассказали в Кремле.

Путин и Беглов обсудили текущие проблемы города. Беглов рассказал об итогах 2018 года, представил план развития Петербурга на 2019 год и дальнейшую перспективу. Также он отчитался об исполнении нескольких поручений.

Напомним, накануне Путин посетил в Петербурге детский хоспис. В Рождественскую ночь он присутствовал на службе в Спасо-Преображенском соре. После этого Путин пришел в Петропавловскую крепость, где совершил полуденный выстрел из пушки и сходил на фестиваль ледовых скульптур.

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