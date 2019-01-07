В первый уик-энд года российский прокат возглавил фильм «Т-34» Собрал 720 млн рублей

В первый уик-энд года российский кинопрокат возглавила лента Алексея Сидорова «Т-34». Об этом в понедельник сообщили эксперты «Кинобизнеса».

По итогам 4-7 января картина собрала более 720 млн рублей. На втором месте – комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». За выходные он собрал 365 млн рублей, за все время проката – 1,3 млрд рублей.

Фильм «Т-34» вышел в прокат 1 января. Главную роль в нем сыграл Александр Петров. В основе сюжета – подвиги советских танкистов в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее стало известно, что в 2018 году вновь выросло количество российских фильмов, окупившихся в прокате. На начало декабря прибыль принесли 12 фильмов из 124, к концу года их число составило 15 из 130 по сравнению с 8-11 фильмами в предыдущие годы.