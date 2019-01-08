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08.01.19 / 16:34 Новости / Россия и мир

СМИ: В России идут разработки новейшей крылатой ракеты «Калибр-М»

Показатели увеличены в два раза по сравнению с нынешними «Калибрами»

В России идут разработки новейшей крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Об этом во вторник пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракету разрабатывают для нужд Военно-морского флота. Создание ракеты пока что находится на стадии научно-исседовательских работ. Они профинансированы из средств Минобороны. Сборка «Калибра-М» поставлена в госпрограмму вооружения до 2027 года.

Предполагается, что вес ракеты составит более 1 т. Ракетой хотят оснастить атомные подводные лодки, крупные надводные корабли, в том числе фрегаты.

Напомним, существующие ныне ракетные комплексы «Калибр» весят около 500 кг. Максимальная дальность полета – 2 тыс. км, крылатая ракета может лететь на дозвуковой скорости. Надводные корабли оснащают ракетами «Калибр-НК», подводные лодки – «Калибр-ПЛ».

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