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09.01.19 / 17:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд Петербурга отправил под домашний арест инспектора пограничного ветеринарного контроля

За 102 преступления

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест инспектора пограничного ветеринарного контроля по Петербурга и Ленобласти Роману Апакову. Об этом объединенная пресс-служба судов сообщила в среду.

Арест продлится до 30 января. Апакова обвиняют в 102 преступлениях по статье о служебном подлоге, заявили в пресс-службе.

Следствие считает, что инспектор с 6 июня 2016 года по 15 мая 2017 года составил и подписал 102 ветеринарных сертификата таможенного союза с ложной информацией – о том, что товар проверен и годен. При этом, Акопов не осматривал мясо бразильских компаний, а у товара не было ветеринарного сертификата Бразилии, уверено следствие. Обвиняемый признал вину, уточнили в пресс-службе судов.

Отметим, в текущем году Управление РОссельхознадзора по Петербургу не пропускало в город различные товары. В частности, мясную продукцию из Бразилии. Специалисты ведомства заявили, что название на этикетке и в сертификате не соответствуют друг другу. Это относилось к 27,5 т конины.

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