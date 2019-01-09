Смольный нашел организатора «Салюта над Ленинградом» ко Дню снятия блокады за 10 млн рублей Победителем стала компания «Росконцерт»

ООО «Росконцерт» стало победителем конкурса на организацию мероприятия «Салют над Ленинградом», посвященного 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Информация об этом размещена в среду на сайте госзакупок.

Согласно материалам, «Росконцерт» согласился выполнить работы за 9,99 млн рублей. Второй участник конкурса – ООО «Империал» — не стал снижать начальную цену контракта и указал 10 млн рублей.

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Добавим, закупку объявил комитет по культуре Петербурга в конце прошлого года. Согласно конкурсной документации, программа «Салют над Ленинградом» должна включать театрализованное представление, проведение интерактивной акции «Свеча в окне» и видеопроекцию художественной инсталляции при участии не менее сотни волонтеров. Мероприятие запланировано на 27 января на Дворцовой площади.