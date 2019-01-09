Смольный нашел организатора «Салюта над Ленинградом» ко Дню снятия блокады за 10 млн рублей

ООО «Росконцерт» стало победителем конкурса на организацию мероприятия «Салют над Ленинградом», посвященного 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Информация об этом размещена в среду на сайте госзакупок.
Согласно материалам, «Росконцерт» согласился выполнить работы за 9,99 млн рублей. Второй участник конкурса – ООО «Империал» — не стал снижать начальную цену контракта и указал 10 млн рублей.
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Добавим, закупку объявил комитет по культуре Петербурга в конце прошлого года. Согласно конкурсной документации, программа «Салют над Ленинградом» должна включать театрализованное представление, проведение интерактивной акции «Свеча в окне» и видеопроекцию художественной инсталляции при участии не менее сотни волонтеров. Мероприятие запланировано на 27 января на Дворцовой площади.
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