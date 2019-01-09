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09.01.19 / 13:21 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк запустил бизнес-карту с оформлением за несколько минут

Она действует в течение года

Фото АБН

Сбербанк запустил «моментальную бизнес-карту», с помощью которой можно получить доступ к расчетному счету компании 24 часа в сутки через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Об этом в кредитной организации рассказали в среду.

Уточняется, что бизнес-карта действует в течение года, ее обслуживание бесплатно. При этом оформление продукта занимает несколько минут.

С помощью карты клиенты смогут оплачивать закупки для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежек, отмечают в Сбербанке. Кроме того, по карте предусмотрена возможность подключения смс-информирования, а устанавливать лимиты и просматривать отчеты о расходах по ним можно онлайн. Добавим, моментальную карту могут получить действующие клиенты, а также клиенты при открытии расчетного счета или при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Ранее Сбербанк временно повысил ставки по новогодним вкладам. Речь идет о краткосрочных вкладах «Без паспорта» и «Большие планы». При открытии вклада до 31 января ставка на пять месяцев составляет 7,4% годовых, а ставку на 12 месяцев банк сохранил на уровне 7%.

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Реплики

  1. Юрий 09.01.2019 at 15:02 - Reply

    Главный плюс такой карты, что её можно получить здесь и сейчас и сразу начать ей пользоваться.

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