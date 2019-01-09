Сбербанк запустил бизнес-карту с оформлением за несколько минут Она действует в течение года

Сбербанк запустил «моментальную бизнес-карту», с помощью которой можно получить доступ к расчетному счету компании 24 часа в сутки через интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Об этом в кредитной организации рассказали в среду.

Уточняется, что бизнес-карта действует в течение года, ее обслуживание бесплатно. При этом оформление продукта занимает несколько минут.

С помощью карты клиенты смогут оплачивать закупки для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежек, отмечают в Сбербанке. Кроме того, по карте предусмотрена возможность подключения смс-информирования, а устанавливать лимиты и просматривать отчеты о расходах по ним можно онлайн. Добавим, моментальную карту могут получить действующие клиенты, а также клиенты при открытии расчетного счета или при оформлении пакета услуг «Легкий старт».

Ранее Сбербанк временно повысил ставки по новогодним вкладам. Речь идет о краткосрочных вкладах «Без паспорта» и «Большие планы». При открытии вклада до 31 января ставка на пять месяцев составляет 7,4% годовых, а ставку на 12 месяцев банк сохранил на уровне 7%.