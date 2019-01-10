Инфляция, Utair и цены на бензин. Итоги четверга

Инфляция по итогам года составила 4,3%, а цены на бензин выросла на 9,4%. Сбербанк и ВТБ могут забрать Utair под проект крупнейшей региональной авиакомпании. Размер возрастной прибавки к пенсии в России вырос на 400 рублей. ФАС и Центробанк заявили, что банки не должны ухудшать условия по уже открытым вкладам.

СМИ: Сбербанк и ВТБ могут сделать Utair крупнейшей региональной авиакомпанией. Источники сообщили, что один из вариантов развития событий – перевести долг Utair перед Сбербанком в акции.

В России увеличили размер возрастной прибавки к пенсии на 400 рублей. Пенсионеры после 80 лет получат прибавку в 5334 рублей.

ФАС и Центробанк предупредили банки о недопустимости ухудшения условий по уже открытым вкладам. Подобные случаи станут предметом антимонопольного расследования.

Инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%. В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем показатель составил 0,8%.

Стоимость бензина в декабре 2018 году выросла на 9,4% год к году. В месячном выражении цены снизились на 0,1%.