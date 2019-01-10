Полиция и Росгвардия провели обыски в офисе «Руна-банка» Члена совета директоров банка задержали

Полиция и Росгвардия провели обыски в московском офисе «Руна-банка». Об этом в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Об обысках также рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ходе обысков изъяты имеющие отношение к расследованию дела предметы и документы. При этом, Волк не сообщила название кредитной организации.

Источник ТАСС заявил, что обыски прошли у «Руна-банка». Члена совета директоров банка и его сообщника в настоящий момент допрашивают, уточнил собеседник агентства.

Волк заявила, что член совета директоров коммерческого банка и его сообщник предлагали представителям бизнеса перевести деньги за рубеж. Злоумышленники переводили средства на счета подконтрольных организаций и похищали эти деньги. На задержанных возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности, добавила представитель МВД.

Отметим, «Руна-банк» основан в 1995 году. Согласно информации на сайте кредитной организации, в совет директоров входят пять человек. Добавим, в декабре прошли обыски в Петербурге в рамках дела о незаконной банковской деятельности.