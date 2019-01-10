Россия в прошлом году поставила рекорд по добыче газа До 725 млрд куб.м

Россия в прошлом году поставила рекорд по добыче газа. Об этом в четверг сообщил глава министерства энергетики Александр Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Всего в стране за прошлый год добыли 725 млрд куб.м. газа. Это на 5% больше показателя за 2017 год.

Кроме этого, выросла добыча нефти, заявил Новак. Она увеличилась на 1,6% год к году до 566 млн тонн.

Отметим, в начале января ФГБУ «ЦДУ ТЭК» подвело итоги 2018 года. По данным организации, объем добычи газа в России вырос на 4,9% год к году. Показатель составил 725,17 млрд куб.м.