Добыча газа в России выросла на 4,9% в 2018 году В декабре – на 4,6%

В 2018 году объем добычи газа в России составил порядка 725,17 млрд куб. м, что на 4,9% больше год к году. Такие данные приводит ФГБУ «ЦДУ ТЭК», стало известно в среду.

По данным организации, в декабре показатель был зафиксирован на уровне 67,04 млрд куб. м газа, передает «Интерфакс». Это на 4,6% больше, чем в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось об объемах добычи нефти в России в 2018 году. По подсчетам «ЦДУ ТЭК», за указанный период было добыто 555,84 млн тонн нефти и газового конденсата. Год к году показатель вырос на 1,6%. При этом в декабре нефтедобыча составила 48,44 млн тонн нефти с газовым конденсатом (+4,5% год к году).