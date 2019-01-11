Инфляция в России с начала января составила 0,5% В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%

Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата.

В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%. В прошлом году за аналогичный период инфляция выросла на 0,2%. А за весь январь 2018 года этот показатель составил 0,3%.

Больше всего за первые девять дней года подорожали огурцы – на 8,4%. Снизилась стоимость только на свинину – на 0,1%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6%.

Отметим, бензин за этот период подорожал на 0,3%. Дизельное топливо прибавило в стоимости 0,7%.