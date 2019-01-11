Все новости

11.01.19 / 19:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Инфляция в России с начала января составила 0,5%

В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%

Коллаж АБН

Индекс потребительских цен в России с 1 по 9 января 2019 года составил 0,5%. Об этом стало известно в пятницу из данных Росстата.

В среднем в сутки потребительские цены растут на 0,051%. В прошлом году за аналогичный период инфляция выросла на 0,2%. А за весь январь 2018 года этот показатель составил 0,3%.

Больше всего за первые девять дней года подорожали огурцы – на 8,4%. Снизилась стоимость только на свинину – на 0,1%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6%.

Отметим, бензин за этот период подорожал на 0,3%. Дизельное топливо прибавило в стоимости 0,7%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,158 seconds.