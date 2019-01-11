Беглов наложил трехмесячный мораторий на снос газетных павильонов До разработки единого правового решения

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов наложил трехмесячный мораторий на снос газетных павильонов. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Мораторий установлен до разработки единого правового решения для этого сегмента рынка, передает «Петербургский дневник». Как передает «Телеканала Санкт-Петербург» слова Серезлеева, регулированием этого вопроса должен заниматься комитет по печати.

Напомним, в пятницу утром СМИ сообщили о сносе газетных киосков в Петербурге. Сносом занялся комитет по контролю за имуществом. Ведомство сносило киоски с истекшим сроком договора аренды. При этом, компании подавали заявки на продление аренды. Директор «Метропресса» Сергей Маркелов заявил об угрозе потери всех газетных киосков в городе к концу января.