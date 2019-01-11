Торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне Индекс Мосбиржи – 2444,45 пункта; индекс РТС – 1148,75 пункта

Торги на Московской бирже в пятницу завершились ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,42%.

К закрытию индекс Москбиржи составил 2444,45 пункта, а индекс РТС – 1148,75 пункта. Он прибавил 0,56%.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что торги на Московской бирже закрылись в небольшом плюсе из-за отсутствия внешних сигналов. В пятницу положительный рост на торгах отмечается у акций «Русал» и En+. Они прибавили 3,97% и 8,59% соответственно. На подорожание акций этих компаний повлияло заявление Минфина о готовности снять действующие санкции. Следующее открытие российского рынка может оказаться нейтральным, утверждает аналитик.