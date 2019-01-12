Беглов проинспектировал строительство социальных объектов в Калининском районе Он посетил здание школы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство и реконструкцию социальных объектов в Калининском районе. Об этом в администрации главы города сообщили в субботу.

В частности, Беглов посетил новое здание школы на Кондратьевском проспекте. Застройщик — Setl City. Власти города планируют выкупить школу у компании. Врио губернатора отметив, что средства из бюджета на это выделили.

Отметим, ранее глава города инспектировал другие районы. Среди них Петродворцовый, Невский, Приморский и Василеостровский районы. В Невском районе Беглов также посетил строящуюся школу. Ее строит холдинг RBI.