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12.01.19 / 13:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов проинспектировал строительство социальных объектов в Калининском районе

Он посетил здание школы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал строительство и реконструкцию социальных объектов в Калининском районе. Об этом в администрации главы города сообщили в субботу.

В частности, Беглов посетил новое здание школы на Кондратьевском проспекте. Застройщик — Setl City. Власти города планируют выкупить школу у компании. Врио губернатора отметив, что средства из бюджета на это выделили.

Отметим, ранее глава города инспектировал другие районы. Среди них Петродворцовый, Невский, Приморский и Василеостровский районы. В Невском районе Беглов также посетил строящуюся школу. Ее строит холдинг RBI.

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