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01.12.18 / 14:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов посетил построенную в Невском районе школу

Ее создали за счет инвестора

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил построенную в Невском районе школу. Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы губернатора Андрей Кибитов в своем аккаунте в Instagram.

Школа построена за счет инвестора – строительного холдинга RBI. Беглов осмотрел здание вместе с главой организации Эдуардом Тиктинским.

 

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Публикация от Андрей Кибитов (@kibitov)

Добавим, в октябре КГИОП не включил Левашовский хлебозавод в перечень культурного наследия. Ведомство разрешило RBI реконструировать производство. Компания намерена провести работы в основном здании завода. В нем планируется разместить культурное пространство.

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