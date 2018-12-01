Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил построенную в Невском районе школу. Об этом в субботу сообщил руководитель пресс-службы губернатора Андрей Кибитов в своем аккаунте в Instagram.
Школа построена за счет инвестора – строительного холдинга RBI. Беглов осмотрел здание вместе с главой организации Эдуардом Тиктинским.
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Добавим, в октябре КГИОП не включил Левашовский хлебозавод в перечень культурного наследия. Ведомство разрешило RBI реконструировать производство. Компания намерена провести работы в основном здании завода. В нем планируется разместить культурное пространство.
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