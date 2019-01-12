«Ласточка» сломалась по дороге из Выборга в Петербург Задержка составила больше часа

Скоростной пригородный поезд «Ласточка» сломался по дороге из Выборга в Петербург. Об этом в субботу сообщили очевидцы.

«Ласточка» сломалась в Рощино, передает «Фонтанка». Там электропоезд простоял около часа. Пассажиры заявили, что им не объяснили задержу и предложили пересесть на обычную электричку.

Пресс-служба ОЖД заявила, что причина задержки – техническая неисправность. Пассажиры из «Ласточки» могли пересесть на обычную электричку без покупки дополнительного билета, добавили в пресс-службе. Там же уточнили, что «Ласточка» задержалась на час и пять минут.

Напомним, в начале января «Ласточка» сломалась по пути из Петербурга. Поезд ехал в Маткаселькя. Задержка составила три часа.