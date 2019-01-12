Послы европейских стран в США поддержали инициативу о снятии санкций с компаний Дерипаски Компании Европы не должны страдать

Послы европейских стран в США поддержали инициативу о снятии санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом стало известно в субботу.

Послы направили коллективное письмо в Конгресс США – председателю комитета по внешней политике Элиоту Энджелу, передает «Интерфакс». По информации издания, подписи под документом поставили представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Ирландии, Швеции и Австрии.

Дипломаты отметили, что Европейский союз поддерживает «трансатлантический режим экономических санкций» против России. При этом, компании Европы не должны сами страдать от этих санкций. Для этого требуется исключить из санкционного списка «Русал» и En+, заявили послы.

Напомним, в апреле Минфин США наложил санкции на нескольких российских олигархови подконтрольные им компании. Среди них оказался Олег Дерипаска со своими активами. В конце прошлого года США сообщили, что могут снять санкции с «Русала» и En+. Для этого Дерипаска должен выполнить ряд условий.