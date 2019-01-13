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13.01.19 / 17:21 Новости / Россия и мир

Около 40 рейсов задержаны в «Шереметьево» после инцидента с самолетом Smartwings

Опаздывают еще более 10 рейсов

Аэропорт «Шереметьево»

Фото: alter-tour.ru

Прибытие около 40 рейсов задерживается в московском аэропорту «Шереметьево» после инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smartwings. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Еще более 10 рейсов опаздывают с отправлением. Собеседник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах сообщил, что одна из полос в аэропорту закрыта.

Ранее сообщалось, что самолет Smartwings в «Шереметьево» выкатился при разбеге за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших в результате инцидента нет.

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