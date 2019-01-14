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14.01.19 / 20:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов считает неизбежными кадровые изменения

По его мнению, правительство должно стать «динамичным, эффективным, открытым, готовым к переменам»

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил, что правительство Петербурга должно быть готовым к переменам. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Беглов связал успешную работу городского правительства с неизбежными кадровыми и структурными изменениями, говорится в сообщении. По его мнению, правительство должно стать «динамичным, эффективным, открытым, готовым к переменам».

На совещании с членами правительства 14 января Беглов призвал сделать Петербург городом, обращенным в будущее. Он отметил необходимость развития инфраструктуры, социальной сферы и экономики.

Кроме того, временный градоначальник подчеркнул роль петербуржцев в развитии города и необходимость создания условий для получения жителями качественного образования и кадрового роста: «У нас много специалистов, которым надо дать возможность проявить себя, самореализоваться».Также он призвал бизнес, экспертов, управленцев и творческий класс вернуться в Петербург.

Отметим, в понедельник стало известно, что петербургские депутаты попросили городского прокурора привлечь врио губернатора к ответственности. Такое обращение к Сергею Литвиненко направили Борис Вишневский, Максим Резник, Алескей Ковалев и Надежда Тихонова. Дело в том, что еще в декабре депутаты попросили градоначальника о внеочередном приеме для обсуждения вопроса защиты Пулковской обсерватории от застройки. Однако парламентариям во встрече было отказано.

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