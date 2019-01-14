Все новости

14.01.19 / 18:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев: Длительные каникулы вредят экономике страны

В это время страна "мало чего создает"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что длительные новогодние каникулы вредят экономике страны. Об этом он сообщил на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

По словам Медведева, около двух недель Россия «мало чего создает и очень хорошо «отмечает», передает ТАСС. Речь идет о недавно завершившихся выходных. Россияне не работали с 30 декабря по 9 января.

При этом председатель правительства отметил, что церемония вручения может стать еще одним поводом для праздника в дополнение к Старому Новому году и Дню российской печати. В завершение мероприятия Медведев пригласил присутствующих на традиционный бокал шампанского.

Отметим, в понедельник в ходе совещания Дмитрий Медведев заявил, что РФ никогда не обещала компенсировать недополученные доходы других стран, отвечая на претензии Беларуси к налоговому маневру. Он добавил, что понимает озабоченность Минска. Также премьер-министр посоветовал союзной стране ценить поддержку Москвы.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.