Медведев: Длительные каникулы вредят экономике страны В это время страна "мало чего создает"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что длительные новогодние каникулы вредят экономике страны. Об этом он сообщил на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

По словам Медведева, около двух недель Россия «мало чего создает и очень хорошо «отмечает», передает ТАСС. Речь идет о недавно завершившихся выходных. Россияне не работали с 30 декабря по 9 января.

При этом председатель правительства отметил, что церемония вручения может стать еще одним поводом для праздника в дополнение к Старому Новому году и Дню российской печати. В завершение мероприятия Медведев пригласил присутствующих на традиционный бокал шампанского.

Отметим, в понедельник в ходе совещания Дмитрий Медведев заявил, что РФ никогда не обещала компенсировать недополученные доходы других стран, отвечая на претензии Беларуси к налоговому маневру. Он добавил, что понимает озабоченность Минска. Также премьер-министр посоветовал союзной стране ценить поддержку Москвы.