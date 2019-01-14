КСП Петербурга проверяет «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Проверка продлится до марта

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2017-2018 годы. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Аудиторы проверят в том числе соблюдение требований законодательства в сфере закупок и при предоставлении платных услуг, а также использование бюджетных средств и выполнение госзадания. Проверка продлится до 6 марта.

Добавим, «Бюро судебно-медицинской экспертизы» находится на Екатерининском проспекте в Петербурге. Организация занимается судебно-медицинскими, генетическими и другими исследованиями.

Ранее стало известно, что КСП запланировала более 40 проверок в 2019 году. В частности, ведомство оценит работу пяти комитетов Смольного, «Петербургского метрополитена», Жилищной инспекции и районных администраций.