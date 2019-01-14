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14.01.19 / 09:07 Новости / Общество / Россия и мир

Опрос: Более 50% россиян готовы отправить правительство в отставку

Но 40% против

Фото АБН

Более 50% россиян высказываются в той или иной мере за отставку правительства. Об этом в понедельник свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Как пишет «Интерфакс», противоположного мнения придерживаются 40% опрошенных. Больше всего россияне недовольны тем, что правительство не может решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, еще часть опрошенных свидетельствует о том, что правительство не работает над предоставлением рабочих мест в стране. Более трети считают, что чиновники плохо обеспечивают социальную защиту населения.

Опрос проводили с 13 по 19 декабря среди жителей 136 городов и сел в 52 регионах России. Количество респондентов – 1600 человек в возрасте старше 18 лет.

Напомним, в конце декабря более половины россиян сообщали, что не будут в 2019 году ждать массовых протестов. При этом треть высказывалась за противоположную точку зрения. Опрос был проведен в те же даты и с теми же характеристиками, что и опубликованный в январе.

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