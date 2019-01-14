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14.01.19 / 10:05 Новости / Петербург и Ленобласть

Ежегодная конференция «публички» в этом году будет посвящена блокаде

Библиотека работала в годы блокады

Ежегодная конференция Российской национальной бибилиотеки в этом году будет посвящена блокаде Ленинграда и пройдет под названием «900 дней и ночей». Доклады будут посвящены труду библиотекарей в годы войны, сообщили в РНБ.

В «публичке» напомнили, что библиотека не прекращала работу в годы блокады. Из сотрудников библиотеки сформировали команду местной противовоздушной обороны. В стационаре, организованном их силами. Медицинскую помощь смогли получить порядка 200 человек.

По запросам военного командования сотрудники библиотеки подбирали различные справки и литературу о строительстве оборонительных сооружений и ледовых дорог, а также различных способах маскировки, заменителях пищи и так далее. У библиотеки есть коллекция «Ленинград в годы волй6ны, в которую вошло все, что издавалось в городе во время войны – карточки, приказы, листовки, плакаты, афиши.

В период блокады фондами библиотеки пользовались более 9 тыс. читателей. За это время выдали более 500 тыс. изданий, хотя читальные залы не работали – читатели занимались с литературой в небольших помещениях администрации.

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