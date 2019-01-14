Торги на Московской бирже завершились в красной зоне Индекс Мосбиржи – 2440,15 пункта; индекс РТС – 1147,16 пункта



Торги на Московской бирже в понедельник завершились в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,18%.



К закрытию торгов индекс Мосбиржи составил 2440,15 пункта. А индекс РТС потерял чуть меньше – 0,14%. Он достиг отметки 1147,16 пункта.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций сегодня был в слабых позициях из-за обстановки в секторе нефти и общих напряженных внешних обстоятельств. В течение дня индекс Мосбиржи опускался до 2418,65 пункта. В условиях предстоящей перегрузки новостного пространства рынок стоит довольно высоко, отметила аналитик.