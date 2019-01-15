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15.01.19 / 15:43 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

В новогодние праздники клиенты «Альфа-банка» в Петербурге потратили 4,1 млрд рублей

Больше всего в супермаркетах

Фото АБН

В новогодние праздники, с 29 декабря по 9 января, клиенты «Альфа-банка» в Петербурге потратили по картам банка 4,1 млрд рублей. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

Больше всего покупок — на 1,1 млрд рублей — петербуржцы сделали в супермаркетах. Второе место по тратам занимают торговые точки категории «одежда, обувь, детские товары» и «путешествия» — по 0,7 млрд рублей. В барах ресторанах и магазинах категории «товары для дома» клиенты банка потратили 0,5 млрд рублей.

Напомним, ранее «Альфа-банк» предложил корпоративным клиентам новый онлайн-депозит с возможностью досрочного частичного либо полного возврата. При досрочном возврате средств предусмотрено сохранение части ставки. Депозит можно открыть на срок от 90 до 548 дней, минимальная сумма — 50 тыс. рублей или $50 тыс., максимальная — 6 млрд рублей или $30 млн. Процентная ставка зависит от суммы депозита и срока размещения средств.

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