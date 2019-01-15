Автобус №57 будет ездить до Боровой улицы Петербурга Добавили три новые остановки

Автобус №57 с 21 января будет ездить до Боровой улицы Петербурга. Об этом во вторник сообщили в комитете по транспорту Петербурга.



Маршрут продлили, чтобы обеспечить транспортное обслуживание социально значимых объектов Фрунзенского района, говорится в сообщении комитета. В новый маршрут вошли остановки на Курской улице, 10; на Боровой улице, 49; на Расстанной улице, между домами 3 и 5.

Теперь автобусы этого маршрута буду курсировать от конечки «Малая Балканская улица» по действующей трассе до Бухарестской улицы, далее по Бухарестской, Касимовской, Камчатской, Днепропетровской, Курской и Боровой улице. В обратную сторону автобусы поедут по Боровой, затем Расстанной, Камчатской, Касимовской, Бухарестской улице, далее по действующей трассе до конечной станции «Малая Балканская улица».

Отметим, с 30 июля 2018 года изменены маршруты автобусов №№ 102, 153, 178. Маршруты продлили до станции метро «Гражданский проспект». Кроме того, укорочен путь трамвая №38. А трамвайный маршрут №61 продлили до «Выборгской». Это связано с закрытием на ремонт станции метро «Академическая».