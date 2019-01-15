Все новости

15.01.19 / 18:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин проведет аукционы ОФЗ на 35 млрд рублей

Разместят три серии

Министерство финансов РФ проведет аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Ведомство разместит облигации со сроком погашения в феврале 2024 года. И в мае 2029 года. Третья серия ОФЗ будет со сроком погашения в феврале 2028 года.

Напомним, ранее в декабре Минфин уже выкладывал для размещения одну из выставленных сейчас серий ОФЗ. Однако тогда предполагалось разместить 10 млрд рублей, а не 15 млрд рублей серии 26223. Также уже проходило размещение на серию 26224 на сумму 15 млрд рублей. Размещение не состоялось, так как в Минфине не получили приемлемого уровня цен.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.