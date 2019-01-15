Минфин проведет аукционы ОФЗ на 35 млрд рублей

Министерство финансов РФ проведет аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.
Ведомство разместит облигации со сроком погашения в феврале 2024 года. И в мае 2029 года. Третья серия ОФЗ будет со сроком погашения в феврале 2028 года.
Напомним, ранее в декабре Минфин уже выкладывал для размещения одну из выставленных сейчас серий ОФЗ. Однако тогда предполагалось разместить 10 млрд рублей, а не 15 млрд рублей серии 26223. Также уже проходило размещение на серию 26224 на сумму 15 млрд рублей. Размещение не состоялось, так как в Минфине не получили приемлемого уровня цен.
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