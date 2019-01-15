Минфин проведет аукционы ОФЗ на 35 млрд рублей Разместят три серии

Министерство финансов РФ проведет аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Ведомство разместит облигации со сроком погашения в феврале 2024 года. И в мае 2029 года. Третья серия ОФЗ будет со сроком погашения в феврале 2028 года.

Напомним, ранее в декабре Минфин уже выкладывал для размещения одну из выставленных сейчас серий ОФЗ. Однако тогда предполагалось разместить 10 млрд рублей, а не 15 млрд рублей серии 26223. Также уже проходило размещение на серию 26224 на сумму 15 млрд рублей. Размещение не состоялось, так как в Минфине не получили приемлемого уровня цен.