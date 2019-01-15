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15.01.19 / 09:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Специалисты «ТЭК СПб» заменили 13 м трубопровода на Шуваловском проспекте

Накануне там прорвало трубу с кипятком

Фото АБН

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 13 м трубопровода в ходе ремонтных работ на Шуваловском проспекте. Об этом в организации сообщили во вторник.

Отмечается, что работы были завершены к 05:30 – в это время жителям вернули тепло, подключив их по штатной схеме. Всего в устранении аварии участвовало 14 специалистов и восемь единиц спецтехники.

Накануне на Шуваловском проспекте в Приморском районе Петербурга лопнула труба. Сообщалось, что вода вместе с грунтом и камнями поднималась на несколько этажей. В результате специалисты зафиксировали царапины на шести припаркованных рядом автомобилях, в десять квартир попала вода, а в двух окнах треснули стекла. В ГУП «ТЭК СПб» пообещали выплатить компенсации. Кроме того, из-за аварии без тепла остались 40 домов, еще 35 домов перевели на резервную схему, горячую воду не отключали.

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