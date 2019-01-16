Инфляция и федеральные выплаты. Итоги среды

Центробанк назвал предполагаемый размер инфляции в I квартале 2019 года, а президент России Владмир Путин попросил регулятор и Минфин внимательнее следить за ростом цен. В этом время, Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об индексировании федеральных выплат на 4,3%. Эксперты РАНХиГС предложили ввести в России адресное пособие по бедности. Глава Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о создании региональной авиакомпании на базе Utair.

Эксперты предложили ввести в России адресное пособие по бедности за 520 млрд рублей в год. Они считают, что это снизит количество бедных семей с детьми в 1,7 раза.

ЦБ ожидает инфляцию в I квартале 2019 года на уровне 5,5-6%. В настоящий момент ситуация стабильная, несмотря на закупку валюты регулятором.

Греф опроверг информации о преобразовании Utair в новую региональную авиакомпанию. Глава Сбербанка заявил, что эту информацию придумали журналисты.

Голикова: Федеральные выплаты с 1 февраля 2019 года проиндексируют на 4,3%. Это обойдется в 25 млрд рублей.

Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию. По его мнению, особое внимание надо уделить плановым показателям.