Биолог объяснил наличие длинных пенисов у раков-отшельников Они увеличиваются для сохранения раковины

Биолог Марк Лайндре из Дартмутского колледжа США объяснил, зачем ракам-отшельникам длинные пенисы. Соответствующее исследование опубликовано в среду на портале The Royal Society Publishing.

Ученый измерил длину пенисов у 328 раков. Также Лайндре учитывал характеристики раковин, в которых жили раки-отшельники. В результате биолог пришел к выводу, что живущие в хороших раковинах раки-отшельники имели более длинные пенисы, чем их сородичи из менее ценных для раков «домов».

По мнению биолога, это связано с тем, что ракам-отшельникам довольно сложно найти подходящую раковину. При этом, во время спаривания рак должен почти полностью вылезти из раковины. В этот момент ее могут забрать «бездомные» сородичи, заявил Лайндре. Он добавил, что длинный пенис позволяет раку не полностью вылезать из раковины и сохранить свой «дом».

Добавим, ранее биологи выяснили причину того, почему самки насекомых-книгоедов отрастили пенисы. Это произошло из-за враждебной окружающей среды. Самки отрастили пенисы в окружающей среде с высокой конкуренцией и наличием сложностей при добывании пищи.