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16.01.19 / 13:31 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургские снегоплавилки уже приняли 1 млн кубометров снега за эту зиму

Больше всего - на Обводном канале и Кушелевской дороге

Фото комитета по благоустройству

Петербургские снегоплавильные пункты «Водоканала» уже приняли за эту зиму 1 млн «кубов» снега. Об этом в организации сообщили в среду.

Миллионный кубометр прибыл в снегоприемный пункт на Обводном канале. Это произошло утром, до 8:00.

В «Водоканале» отмечают, что в настоящий момент лидеры по приему снега – пункты на набережной Обводного канала и на Кушелевской дороге. С начала сезона они приняли 140 тыс. и и 107,9 тыс. кубометров снега соответственно. За последние сутки они работали с превышением проектной производительности.

Напомним, строительством и эксплуатацией стационарных снегоплавильных пунктов «Водоканал» занимается с 2012 года. Этой зимой в городе работает 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

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