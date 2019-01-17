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17.01.19 / 13:16 Новости / Россия и мир

«Детский мир» увеличил выручку до 110,9 млрд рублей в 2018 году

В прошлом году сеть открыла 100 новых магазинов

Фото АБН

Консолидированная неаудированная выручка группы «Детский мир» составила порядка 110,9 млрд рублей в 2018 году, что на 14,3% больше в годовом выражении. Компания обнародовала операционные результаты в четверг.

При этом в IV квартале «Детский мир» получил 34,3 млрд рублей выручки (+13% год к году). По итогам прошлого года компания открыла 100 новых точек, из которых 63 магазина — в последнем квартале. Отмечается, что сопоставимые продажи сети по итогам года выросли на 4,3%, число чеков – на 6,9%, а размер среднего чека снизился на 2,4%.

Добавим, в конце прошлого года «Детский мир» открыл первый зоомагазин «Зоозавр» в Москве. В нем представлены корма для животных, ветеринарные препараты, косметика и другие товары. Кроме того, зоотовары можно приобрести онлайн. Подробности о планах развития этого направления не приводились.

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