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17.01.19 / 12:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Официальный евро подешевел на 50 копеек

Доллар – почти на 32 копейки

В четверг Центробанк РФ понизил курс евро на 50,2 копеек. Официальный евро на пятницу составит 75,6330 рублей.

Вместе с тем официальный доллар подешевел на 31,79 копеек. Его курс регулятор установил на уровне 66,4438 рублей за «американца».

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. По данным на 12:24 по московскому времени, курс доллара растет на 17,5 копеек и составляет около 66,54 рублей. Евро прибавил 22,75 копеек и стоит 75,84 рублей.

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