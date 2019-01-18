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18.01.19 / 13:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Движение по Воронежской улице в Петербурге будет ограничено до мая

"Теплосеть Петербурга" будет реконструировать участок распределительной сети диаметром 300 мм

Фото: gov.spb.ru

Движение транспорта по Воронежской улице от Прилукской до Курской улиц и от Курской до дома №52 будет ограничено до 1 мая текущего года. Об этом в пятницу сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Это связано с ремонтными работами участка распределительной сети диаметром 300 мм, которая проходит по Воронежской улицы от дома № 52 до Прилукской улицы. Как говорится в сообщении, первый этап реконструкции уже завершен. Специалисты смонтировали временную тепловую сеть протяженностью 920 м и переподключили потребителей. На втором этапе теплоэнергетики проведут перекладку изношенного участка трубопровода.

Во время ремонта специалисты модернизируют 760 м тепловых сетей с устройством защиты от коррозии и химически агрессивных сред. Благодаря этому тепловая магистраль прослужит дольше и качественнее, а также уменьшатся тепловые потери и риски аварий, отметили на предприятии.

Отметим, накануне Белградскую улицу в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы. «Теплосеть» получила сообщение об аварии в 08:40 по московскому времени. Теплоэнергетики обнаружили технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 800 мм. Планировалось, что ремонтные работы закончатся 18 января в 10:00. Однако ремонт завершился досрочно около 7 часов утра.

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