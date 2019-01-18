ГАТИ возбудит административные дела из-за плохой уборки снега в Адмиралтейском районе Инспекция с районной прокуратурой проверила уборку на улицах Адмиралтейского района

Государственная административно-техническая инспекция возбудит дела об административных правонарушениях из-за плохого качества уборки улиц в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом в ГАТИ сообщили в пятницу.

Накануне инспекция вместе с районной прокуратурой проверила ход уборочных работ на улицах Адмиралтейского района. Они осмотрели переулок Гривцова, 2 и набережную канала Грибоедова, 71. Комиссия обнаружила некачественную обработку противогололедными материалами. А на набережной канала Грибоедова инспектора нашли «грубейшие нарушения качества уборки тротуаров».

Отметим, с начала зимы в прокуратуру поступило 57 обращений петербуржцев о травмах, полученных на улицах Адмиралтейского района из-за гололеда. Ранее в декабре 2018 года Росимущество привело в порядок подземный переход на «Удельной» по требованию ГАТИ. Ведомство нарушило правило его содержания.