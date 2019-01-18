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18.01.19 / 21:03 Новости / Россия и мир

Закупка золота и добыча нефти. Итоги пятницы

Международное энергетическое агентство понизило прогноз по добыче нефти  в России в текущем году, а Саудовская Аравия намерена инвестировать в область нефтихимии в России. Facebook и Twitter ответили Роскомнадзору по вопросу локализации данных россиян. В этом время стало известно о новой хакерской атаке на российские банки. Центральный банк России увеличил закупку золота в прошлом году. 

Коллаж АБН

Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимию в России. Точный размер инвестиций не назван.

Facebook и Twitter отчитались Роскомнадзору о локализации данных россиян. Ведомство будет анализировать ответы несколько дней.

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России в 2019 году. Оценку снизили до 11,59 млн баррелей.

Group-IB сообщила об атаке хакеров на несколько российских банков. В рассылке использовался реальный анонс финансового форума iFin-2019.

Центробанк увеличил закупку золота в 2018 году на 22% год к году. Всего регулятор закупил 8,8 млн унций.

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