«Пассажиравтотранс» проиграл в суде управлению ФАС по Петербургу

СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» проиграл в суде управлению Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Об этом в территориальном УФАС сообщили в пятницу.
Накануне 13-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность предписания, выданного антимонопольной службой предприятию. УФАС установило, что «Пассажиравтотранс» необоснованно установил разные тарифы на кассовое обслуживание на автовокзале на набережной Обводного канала для перевозчиков в зависимости от дальности следования.
По мнению антимонопольщиков, реальные затраты предприятия не зависят от длины маршрута. Таким образом ГУП нарушило закон о защите конкуренции, воспользовавшись доминирующим положением. Антимонопольный орган внес предписание об устранении нарушения. Однако «Пассажиравтотранс» подал иск в суд из-за подобного решения. Арбитражные суды двух инстанций признали их законность и обоснованность предписаний.
Отметим, в конце ноября 2018 года тот же 13-й апелляционный суд удовлетворил иск «Пассажиравтотранса» к УФАС по Петербурге. Суд признал незаконным предупреждение антимонопольной службы, который обязывал предприятие оказывать услуги междугородным перевозчикам на условиях ранее действующих договоров. По мнению управления, ГУП навязал невыгодные договоры перевозчикам.
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