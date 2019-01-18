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18.01.19 / 18:03 Новости / Петербург и Ленобласть

«Пассажиравтотранс» проиграл в суде управлению ФАС по Петербургу

Уже второй раз

СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» проиграл в суде управлению Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Об этом в территориальном УФАС сообщили в пятницу.

Накануне 13-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность предписания, выданного антимонопольной службой предприятию. УФАС установило, что «Пассажиравтотранс» необоснованно установил разные тарифы на кассовое обслуживание на автовокзале на набережной Обводного канала для перевозчиков в зависимости от дальности следования.

По мнению антимонопольщиков, реальные затраты предприятия не зависят от длины маршрута. Таким образом ГУП нарушило закон о защите конкуренции, воспользовавшись доминирующим положением. Антимонопольный орган внес предписание об устранении нарушения. Однако «Пассажиравтотранс» подал иск в суд из-за подобного решения. Арбитражные суды двух инстанций признали их законность и обоснованность предписаний.

Отметим, в конце ноября 2018 года тот же 13-й апелляционный суд удовлетворил иск «Пассажиравтотранса» к УФАС по Петербурге. Суд признал незаконным предупреждение антимонопольной службы, который обязывал предприятие оказывать услуги междугородным перевозчикам на условиях ранее действующих договоров. По мнению управления, ГУП навязал невыгодные договоры перевозчикам.

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