Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году достигли рекордного показателя До 58,8 млрд куб.м

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году достигли рекордного показателя. Об этом в пятницу сообщила оператор газопровода Nord Stream AG.

Всего компания обеспечила поставку 58,8 млрд куб.м газа по «Северному потоку». Объем доставленного в Европу газа в 2018 году вырос на 15,3% год к году.

Отметим, «Северный поток» запущен в 2011 году. Газопровод проходит от России до Германии по дну Балтийского моря. Поставки газа в 2017 году составили 51 млн куб.м.