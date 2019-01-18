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18.01.19 / 20:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году достигли рекордного показателя

До 58,8 млрд куб.м

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году достигли рекордного показателя. Об этом в пятницу сообщила оператор газопровода Nord Stream AG.

Всего компания обеспечила поставку 58,8 млрд куб.м газа по «Северному потоку». Объем доставленного в Европу газа в 2018 году вырос на 15,3% год к году.

Отметим, «Северный поток» запущен в 2011 году. Газопровод проходит от России до Германии по дну Балтийского моря. Поставки газа в 2017 году составили 51 млн куб.м.

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